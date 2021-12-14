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OTOMATİK OYNAT
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Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 14.12.2021 | 01:46
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Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 13.12.2021 | 21:37
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Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı | Video 13.12.2021 | 20:36
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Durduk yere asansöre saldırdı! O anlar kamerada | Video 13.12.2021 | 17:06
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Adıyaman'da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video 13.12.2021 | 16:34
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Başkent'te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Video 13.12.2021 | 16:17
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Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video 13.12.2021 | 15:10
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İstanbul'da '6 ülkeye hayali ihracat' operasyonu: 28 gözaltı | Video 13.12.2021 | 14:05
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Tanzanyalılara erik dalı ve horon öğretti | Video 13.12.2021 | 13:52
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Erzincan’da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi | Video 13.12.2021 | 10:49