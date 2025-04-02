Video Yaşam Ayakkabı atölyesinde korkutan yangın | Video
Ayakkabı atölyesinde korkutan yangın | Video

Ayakkabı atölyesinde korkutan yangın | Video

02.04.2025 | 17:13

Şanlıurfa'da bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Eyübiyye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede tüm ayakkabı atölyesini sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası maddi hasarın oluştuğu atölye kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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