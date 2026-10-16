Ayazağa'da sel faciası neden yaşandı? | Video
16 Ekim 2026 14:38
İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından ortaya çıkan görüntüler, kentteki yapılaşmaya ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Dereboyu Deresi’nde suyun binaların altından aktığı anlar A Haber kameralarına yansıdı. Yıllar önce üzeri betonla kapatılan dere yataklarının son durumu dikkat çekti.
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