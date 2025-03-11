Aydın merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video
Aydın merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol, biri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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