Ayı saldırısında yaşadıkları dehşeti anlattı
Karabük’ün Yenice ilçesindeki ayı saldırısında yaralanan Emrah Koymat, saldırıda hem kendisinin hem de komşusunun birbirini kurtarmaya çalıştıklarını ve olaydan köpeklerinin sayesinde kurtulduklarını belirtti.
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