Ayı saldırısında yaşadıkları dehşeti anlattı

Karabük’ün Yenice ilçesindeki ayı saldırısında yaralanan Emrah Koymat, saldırıda hem kendisinin hem de komşusunun birbirini kurtarmaya çalıştıklarını ve olaydan köpeklerinin sayesinde kurtulduklarını belirtti.