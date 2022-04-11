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OTOMATİK OYNAT
01:39
Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü | Video 11.04.2022 | 19:48
01:45
Meteoroloji uyarmıştı! Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı | Video 11.04.2022 | 19:27
00:45
Ayna kıran magandanın ehliyetine el konuldu | Video 11.04.2022 | 18:39
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01:11
Müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat | Video 11.04.2022 | 16:48
00:25
Ankara'da kaçak sigara, tütün ve içki operasyonu: 27 gözaltı | Video 11.04.2022 | 16:45
01:23
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı | Video 11.04.2022 | 16:33
02:53
Türk Yıldızlarından Tunceli’de nefes kesen gösteri | Video 11.04.2022 | 16:24
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Kadın sürücüden seyir halinde "taciz" iddiası | Video 11.04.2022 | 16:04
03:10
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü | Video 11.04.2022 | 15:34
02:44
01:35
Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı | Video 11.04.2022 | 15:07
02:44
01:08
Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video 11.04.2022 | 15:07
01:11
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı | Video 11.04.2022 | 14:51
01:50
Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video 11.04.2022 | 14:38
02:09
Eli sopalı şahsın sokakta yatan köpeğe saldırdığı anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 14:35
00:25
Bahçesine giren karacaya böyle seslendi | Video 11.04.2022 | 14:00
01:35
01:48
Balıkesir'de araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı | Video 11.04.2022 | 14:11
Ayna kıran magandanın ehliyetine el konuldu.