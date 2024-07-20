Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı | Video
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çalışması kontrol altına alındı.
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