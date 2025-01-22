Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.01.2025 | 13:51 Bahçelievler'de, bir daireye düzenlenen silahlı saldırıda Enes Yıldırım (18) hayatını kaybederken T.K. isimli bir kişide yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 08.00 sıralarında Şirinevler Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3'üncü katındaki daireye gelen şüpheli ya da şüpheliler evdekilere ateş açarak kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde bulunan Enes Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı bulunan T.K.'yı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaparken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Enes Yıldırım'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.