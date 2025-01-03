Balıkesir'de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti | Video
Balıkesir'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın (2) hayatını kaybetti.
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