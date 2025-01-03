Video Yaşam Balıkesir'de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti | Video
Balıkesir'de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti | Video

Balıkesir'de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti | Video

03.01.2025 | 14:09

Balıkesir'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın (2) hayatını kaybetti.

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Edremit ilçesi Dereli Mahallesi 13 Sokak'taki Coşkun Taşkın'a ait müstakil evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bu sırada evde bulunan baba Coşkun Taşkın ve eşi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Yusuf Ali Taşkın ve kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın yangında öldüğü belirlendi. 2 kardeşin cenazesi, morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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