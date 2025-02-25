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Balıkesir'de suç örgütüne büyük darbe | Video

Balıkesir'de suç örgütüne büyük darbe | Video

25.02.2025 | 09:33

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil kesiminde faaliyet gösteren organize suç örgütünü çökertmek için harekete geçti. Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, silahlı eylemler düzenleyerek bölge esnafı üzerinde baskı oluşturan ve zorla para talep eden suç örgütü çökertildi.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir KOM ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla, suç örgütü yöneticisi ve üyeleri oldukları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 5 adet kartuş, 7 adet tabanca şarjörü, 43 adet senet ve toplam bin 48 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, 1 kişi Savcılık tarafından serbest bırakıldı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini ve bölge halkının huzuru için mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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