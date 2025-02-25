Balıkesir'de suç örgütüne büyük darbe | Video
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil kesiminde faaliyet gösteren organize suç örgütünü çökertmek için harekete geçti. Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, silahlı eylemler düzenleyerek bölge esnafı üzerinde baskı oluşturan ve zorla para talep eden suç örgütü çökertildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, 1 kişi Savcılık tarafından serbest bırakıldı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini ve bölge halkının huzuru için mücadelenin devam edeceğini belirtti.
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