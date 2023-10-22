Video Yaşam Baltayla park halindeki araçlara böyle saldırdı | Video
Baltayla park halindeki araçlara böyle saldırdı | Video

Baltayla park halindeki araçlara böyle saldırdı | Video

22.10.2023 | 15:29

Bursa Orhangazi’de sağa sola bağırarak yürüyen bir şahıs, belinden çıkardığı balta ile park halindeki araçlara saldırdı. Araçlara zarar veren zanlı, kaçmak üzereyken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın balta ile araçlara saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Orhangazi şehir merkezi Yalova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Alanı'ndan Yalova Caddesi güzergahı boyunca bağırıp çağırıp sağa sola küfürler savuran A.G. (33) isimli şahıs, caddenin sonunda bulunan Atatürk İlkokulu kavşağında üzerindeki baltayı çıkararak, park halindeki otomobillere vurmaya başladı.

Park halindeki 3 aracın kaputuna balta ile vuran şahsı olay yerine gelen polis ekipleri etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polisleri gören şahıs kaçarak arka sokağa girdi. Peşinden giden Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, biber gazı kullanarak şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

TUTANAK TUTULDU
Yalova Caddesi'nde meydana gelen olay sonrasında polis, zarar gören araçlar üzerinde inceleme yapıp tutanak tuttu. Şahıs ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baltalı şahsın balta ile otomobillere saldırdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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