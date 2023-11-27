Bartın'da kar esareti: 24 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 27.11.2023 | 14:49 Bartın'da şiddetli kar yağışı, tipi ve sis tipi nedeniyle karayollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, 24 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Geceden itibaren karla mücadele başlatan ekipler, karayollarında ve köy yollarında ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bartın-Kastamonu, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yollarının yüksek bölgelerinde şiddetli kar yağışı, tipi ve sis etkili oluyor. Özellikle Bartın-Kastamonu yolunun Amasra, Çakraz ve Kurucaşile bölgelerinde yerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Kar lastiği bulunmayan araçlar yol kenarına çekerken, yolda kalan araçların yardımına ise güzergahta bulunan polis ve jandarma ekipleri yetişti. Bartın'ın Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken zaman zaman kar yağışı sürüyor. Bartın'ın merkezine bağlı 7, Amasra ilçesine bağlı 5, Ulus ilçesine bağlı 12 olmak üzere toplam 24 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Geceden itibaren alarma geçen karla mücadele ekipleri tarafından, karayolları, mahalle ve köy yollarındaki kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütülürken, Bartın il geneline enerji verildiği ve telefonla iletişimin sağlanabildiği belirtildi.