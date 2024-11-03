Başakşehir’de bir otomobil sürücüsü kilometrelerce ters şeritten ilerledi | Video
Başakşehir’de bir sürücü kilometrelerce ters şeritten ilerledi. Hem kendi, hem de diğer araçtakilerin canını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
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