Video Yaşam Başakşehir'de operasyon: 96 bin taklit ayakkabı ele geçirildi | Video
Başakşehir'de operasyon: 96 bin taklit ayakkabı ele geçirildi | Video

Başakşehir'de operasyon: 96 bin taklit ayakkabı ele geçirildi | Video

30.10.2023 | 16:23

BAŞAKŞEHİR'de, taklit ayakkabı üretimi yapıldığı bilgisine üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 96 bin 22 adet taklit ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda, D.O. isimli kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünlerle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir'de bir iş yerinde, taklit ayakkabı üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Konuyla ilgili 25 Ekim Çarşamba günü düzenlenen operasyonda, iş yerinde yapılan aramalarda, 96 bin 22 taklit ayakkabı, çok sayıda kutu, poşet, etiket ve ambalaj kâğıdı ele geçirildi. Operasyonda, D.O. isimli kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.
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