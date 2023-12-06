Başakşehir'de otomobil park halindeki araçlara çarptı | Video
BAŞAKŞEHİR'de trafikte seyir halindeki bir otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin yanında park halinde bulunan bir otomobil ve 2 motosiklet de zarar gördü. Kaldırımdaki aydınlatma direği, motosikletlerin üzerine devrildi. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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