Video Yaşam Başakşehir'de otomobil park halindeki araçlara çarptı | Video
Başakşehir'de otomobil park halindeki araçlara çarptı | Video

Başakşehir'de otomobil park halindeki araçlara çarptı | Video

06.12.2023 | 15:05

BAŞAKŞEHİR'de trafikte seyir halindeki bir otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin yanında park halinde bulunan bir otomobil ve 2 motosiklet de zarar gördü. Kaldırımdaki aydınlatma direği, motosikletlerin üzerine devrildi. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 11.20 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Bahçeşehir Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki 34 VM 1038 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin yanında park halinde bulunan bir otomobil ve 2 motosiklet zarar gördü.Yol kenarındaki aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle 2 motosikletin üzerine devrildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görgü tanığı Taner Efe, "Yaklaşık 2-3 saat önce böyle bir kaza oldu. Bu nalburun arabası yola çıkmış biraz. Sürücü telefonla ilgilendiği için görmüyor, önü de boş olduğu için. Daha sonrasında nalburun arabasına çarpıyor. Yaralanma ve can kaybı yok. " diye konuştu.
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