Video Yaşam Başakşehir'de polisin takibinde olan 20 kaçak göçmen yakalandı | Video
Başakşehir'de polisin takibinde olan 20 kaçak göçmen yakalandı | Video

Başakşehir'de polisin takibinde olan 20 kaçak göçmen yakalandı | Video

04.11.2023 | 12:58

Başakşehir Tem Otoyolunda polis ekipleri tarafından takibe alınan 2 minibüse operasyon yapıldı. Operasyonda 20 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlere yurtdışına çıkmaları için 2 adet yabancı uyruklu şoförün öncülük ettiği öğrenildi.

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Olay gece 02.30 sıralarında Tem otoyolu Ispartakule Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin daha öncesinde takibe aldığı 2 minibüse seyir halinde oldukları sırada operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda yakalanan göçmenler ve onlara yardım ettiği öğrenilen 2 şoför ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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