Başıboş köpek sürücü çocuğu böyle kovaladı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpek sürüsü çocuğa saldırdı. Koşarak köpeklerden kaçan çocuğun korku dolu anları amatör kameraya yansıdı.
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