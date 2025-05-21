Batman’da 2 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 21.05.2025 | 11:22 Batman’da polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Beşiri-Batman yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir tırda yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Olay ile ilgili inceleme sürüyor.