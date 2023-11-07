Batman'da ambulans ile patpat çarpıştı: 1 yaralı | Video
Batman’da ambulans ile elektrikli patpatın çarpışması sonucu, patpat sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan olay yerine giden gazeteciler, hem yaralıyı almaya gelen ambulans sürücüsü hem de kaza yapan ambulansın sürücüsünün tepkisiyle karılaştı.
Ambulans sürücüsü, çekim yaparak kazayı haberleştirmeye çalışan gazeteciye "Ne çekiyorsun kardeşim, çekme" diyerek çekimi engellemeye çalıştı. Gazetecinin "gazeteciyim işimi yapıyorum" demesine rağmen gazeteciye tepki gösteren kaza yapan ambulans sürücüsü ise "Neymiş gazeteciymiş, gel ambulansı açayım içindekileri de çek" diyerek tepki gösterdi.
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