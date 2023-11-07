Video Yaşam Batman'da ambulans ile patpat çarpıştı: 1 yaralı | Video
Batman'da ambulans ile patpat çarpıştı: 1 yaralı | Video

Batman'da ambulans ile patpat çarpıştı: 1 yaralı | Video

07.11.2023 | 11:02

Batman’da ambulans ile elektrikli patpatın çarpışması sonucu, patpat sürücüsü yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ait hasta nakil ambulansı Batman Güney Çevreyolunda çimento taşıyan elektrikli patpata çarpıştı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine giden gazeteciler, hem yaralıyı almaya gelen ambulans sürücüsü hem de kaza yapan ambulansın sürücüsünün tepkisiyle karılaştı.

Ambulans sürücüsü, çekim yaparak kazayı haberleştirmeye çalışan gazeteciye "Ne çekiyorsun kardeşim, çekme" diyerek çekimi engellemeye çalıştı. Gazetecinin "gazeteciyim işimi yapıyorum" demesine rağmen gazeteciye tepki gösteren kaza yapan ambulans sürücüsü ise "Neymiş gazeteciymiş, gel ambulansı açayım içindekileri de çek" diyerek tepki gösterdi.

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