Batman'da durdurulan otomobilden 5 kilogram 150 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 2 kilo 500 gram skunk ve 2 kilogram 650 gram toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Göz altına alınan şüpheli tutuklandı.
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