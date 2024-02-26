Video Yaşam Batman'da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video
Batman'da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video

Batman'da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video

26.02.2024 | 11:12

Batman'ın Sason ilçesi Sultan Dağı mevkiinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Dörtbölük grup köy yolu yoğun çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresine bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından tekrar ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar 12 saatin sonunda tamamlandı.

Çalışmalar ile ilçeye bağlı tüm köy ve mezra yollarının ulaşıma açıldığını belirten Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şehmuz Coşkun, bütün ekipleriyle köy yollarını açık tutmak için sürekli harekat halinde olduklarını söyledi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video 02:00
Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video 26.02.2024 | 11:45
Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video 00:43
Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video 26.02.2024 | 11:45
Aydın’da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 00:58
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 26.02.2024 | 11:34
SON DAKİKA: Elazığ Palu’da maden ocağında göçük meydana geldi | Video 00:37
SON DAKİKA: Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi | Video 26.02.2024 | 11:34
Batman’da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video 01:57
Batman'da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video 26.02.2024 | 11:12
İstanbul’da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı | Video 02:37
İstanbul'da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı | Video 26.02.2024 | 11:08
Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video 04:53
Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video 26.02.2024 | 10:50
Metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı! Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket etti | Video 00:18
Metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı! Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket etti | Video 26.02.2024 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 26.02.2024 | 10:31
Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video 00:36
Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video 26.02.2024 | 10:10
Maltepe’de telefon dolandırıcıları bankada yakalandı | Video 00:42
Maltepe'de telefon dolandırıcıları bankada yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:10
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı | Video 01:14
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:28
Maç öncesi ortalık karıştı: Polise zorluk çıkaran taraftara gözaltı | Video 00:50
Maç öncesi ortalık karıştı: Polise zorluk çıkaran taraftara gözaltı | Video 26.02.2024 | 10:18
İstanbul’da silahlı dehşet kamerada: Yengesinin evine kurşun yağdırdı | Video 03:05
İstanbul’da silahlı dehşet kamerada: Yengesinin evine kurşun yağdırdı | Video 26.02.2024 | 10:09
Kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliği gösterince yakalandı | Video 00:58
Kendisini durduran polislere “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliği gösterince yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:09
Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video 02:21
Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video 26.02.2024 | 09:52
Motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı | Video 01:14
Motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı | Video 26.02.2024 | 09:52
Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video 01:50
Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video 26.02.2024 | 09:52
Hatalı dönüş kazaya yol açtı, taksinin çarptığı motosikletli yaralandı | Video 00:55
Hatalı dönüş kazaya yol açtı, taksinin çarptığı motosikletli yaralandı | Video 26.02.2024 | 09:40
Ağrı’da kartpostallık kar manzaraları | Video 02:48
Ağrı’da kartpostallık kar manzaraları | Video 26.02.2024 | 09:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA