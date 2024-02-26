Batman'da kar kalınlığının 2 metreyi aştığı grup köy yolu ulaşıma açıldı | Video
Batman'ın Sason ilçesi Sultan Dağı mevkiinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Dörtbölük grup köy yolu yoğun çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Çalışmalar ile ilçeye bağlı tüm köy ve mezra yollarının ulaşıma açıldığını belirten Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şehmuz Coşkun, bütün ekipleriyle köy yollarını açık tutmak için sürekli harekat halinde olduklarını söyledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
Edirne’de 16 adrese eş zamanlı operasyon: 18 zehir tacirine gözaltı | Video 26.02.2024 | 11:45
00:43
Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video 26.02.2024 | 11:45
00:58
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 26.02.2024 | 11:34
00:37
SON DAKİKA: Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi | Video 26.02.2024 | 11:34
01:57
02:37
İstanbul'da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı | Video 26.02.2024 | 11:08
04:53
Diyaliz merkezinde korkunç olay: Engelli kadın bu hale geldi! | Video 26.02.2024 | 10:50
00:18
04:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Şubat 2024 Pazartesi atv izle! | Video 26.02.2024 | 10:31
00:36
Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü | Video 26.02.2024 | 10:10
00:42
Maltepe'de telefon dolandırıcıları bankada yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:10
01:14
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı | Video 26.02.2024 | 10:28
00:50
Maç öncesi ortalık karıştı: Polise zorluk çıkaran taraftara gözaltı | Video 26.02.2024 | 10:18
03:05
00:58
02:21
Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video 26.02.2024 | 09:52
01:14
Motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı | Video 26.02.2024 | 09:52
01:50
Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video 26.02.2024 | 09:52
00:55
02:48
Ağrı’da kartpostallık kar manzaraları | Video 26.02.2024 | 09:31