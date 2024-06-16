Video Yaşam Bayrampaşa'da kaçak kurban kesenler kamerada | Video
Bayrampaşa'da kaçak kurban kesenler kamerada | Video

Bayrampaşa'da kaçak kurban kesenler kamerada | Video

16.06.2024 | 11:23

Bayrampaşa'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde bazı vatandaşlar, boş alanlarda kaçak kurban kesti. Kesim alanı dışında buldukları alanlarda kaçak kesim yapanlar kameraya yansıdı.

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Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca vatandaş kurbanlarını kesmek için hayvan pazarlarına ve belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti. Birçok noktada kurallara uygun kesim işlemleri gerçekleşirken, bazı yerlerde ise kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü. Bayrampaşa'da ise bazı vatandaşların buldukları yol kenarındaki yeşil alanlarda kaçak kurban kestiği görüldü.
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