Bayrampaşa'da kaçak kurban kesenler kamerada | Video 16.06.2024 | 11:23 Bayrampaşa'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde bazı vatandaşlar, boş alanlarda kaçak kurban kesti. Kesim alanı dışında buldukları alanlarda kaçak kesim yapanlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca vatandaş kurbanlarını kesmek için hayvan pazarlarına ve belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti. Birçok noktada kurallara uygun kesim işlemleri gerçekleşirken, bazı yerlerde ise kaçak kesimlerin yapıldığı görüldü. Bayrampaşa'da ise bazı vatandaşların buldukları yol kenarındaki yeşil alanlarda kaçak kurban kestiği görüldü.