Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar böyle görüntülendi | Video
Karabük’ün yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının ardından Safranbolu-Bartın kara yolu Ahmetusta ve Sarıçiçek mevkiinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Yer yer yoğun sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkaran o anlar dron ile görüntülendi.
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