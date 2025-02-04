Video Yaşam Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar böyle görüntülendi | Video
Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar böyle görüntülendi | Video

Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar böyle görüntülendi | Video

04.02.2025 | 15:57

Karabük’ün yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

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Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Karabük'ün yüksek kesimlerde sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından Safranbolu-Bartın kara yolu Ahmetusta ve Sarıçiçek mevkiinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yer yer yoğun sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkaran o anlar dron ile görüntülendi.
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