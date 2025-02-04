Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar böyle görüntülendi | Video 04.02.2025 | 15:57 Karabük’ün yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Karabük'ün yüksek kesimlerde sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu.Kar yağışının ardından Safranbolu-Bartın kara yolu Ahmetusta ve Sarıçiçek mevkiinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.Yer yer yoğun sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkaran o anlar dron ile görüntülendi.