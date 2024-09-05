Beylikdüzü E-5 Karayolunda seyir halindeki araç alev alev yandı! | Video
Beylikdüzü E-5 Karayolunda seyir halindeki bir araç alev alev yanmaya başladı. Dumanlar E-5’i kaplarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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