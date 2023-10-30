Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni aldatıldığı videoyu paylaştı: "Dudak dudağa şarkı söylenecek kadar aşağılıklaşılmış!" | Video

Ünlü YouTuber Bilal Hancı, bir gece kulübünde genç bir kadınla dudak dudağa yakalandı. Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni ise o görüntüleri Instagram hesabında paylaştı: Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşılmış!