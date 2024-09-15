Birbirlerine kaskla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 15.09.2024 | 14:22 İstanbul’un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde kavga eden iki grup birbirine kaskla saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirine acımasızca saldırdığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir ilçesinde gerçekleşti. Aralarında tartışma çıkan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı. Birbirine tekme, tokat saldıran şahıslar ellerindeki kaskları da birbirlerine fırlattı. Kaskların havada uçuştuğu ilginç kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.