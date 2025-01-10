Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 tutuklama | Video
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 kişi tutukladı.
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