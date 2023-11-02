"Boksör" lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde daha önce bir çok suç kaydı bulunan ve çocuk istismarı ile yağma suçundan aylardır aranan boksör lakaplı A.Ö. polisin aylar süren takibi ile saklandığı yerde düzenlenen baskınla yakalandı.
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