Video Yaşam Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı | Video
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı | Video

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı | Video

21.11.2023 | 09:24

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü saat 08.00'de ulaşıma kapatıldı. Ankara yönünden gelen sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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Anadolu Otoyolu'nda yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü saat 08.00'de Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Ankara yönünden gelen sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Abant gişelerinden çıkış yapan sürücüler D-100 karayolu Bolu Dağı geçişini kullanarak Kaynaşlı gişelerinden otoyola girecekler. Otoyolun İstanbul yönü saat 22.00'de ulaşıma açılacak.

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