Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 20.05.2025 | 09:30 Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin adreslerinde yakalama, arama ve el koyma işlemleri ise devam ediyor.