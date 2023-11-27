Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal | Video
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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