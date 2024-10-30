Buğdayın Atası, Ardahan Kavılca buğdayı düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
SERKA tarafından, Ardahan Milli Egemenlik Parkında “Buğdayın Atası Ardahan Kavılcası” sloganı ile mutfak atölyesi faaliyeti düzenlendi.
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