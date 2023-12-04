Burdur’da 2 otomobil ve tır çarpıştı: 1 yaralı | Video 04.12.2023 | 14:13 Burdur’un Bucak ilçesinde, 2 otomobil ve 1 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bucak ilçesi Antalya Isparta karayolu Karacaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytekin Ç.(62) idaresindeki 54 AIS 009 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ataol K.(25) idaresindeki 44 FV 979 plakalı otomobil ve İbrahim Mücahit D.(26) idaresindeki 07 ATZ 609 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada Ataol K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ataol K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ataol K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.