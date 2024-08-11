Bursa'da balçığa saplanan 2 çocuğun kurtarılma anı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletleri ile gezdikleri gölet kenarında balçığa saplanan 2 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yeniceköy Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Bisikletleri ile Yeniceköy Göleti çevresinde gezmeye başlayan 2 çocuktan biri balçığa saplandı. Yardımına giden arkadaşı da balçığa saplanınca, 2 çocuk gölet kenarında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuklar, bisikletleri ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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