Video Yaşam Bursa’da dehşet: Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular | Video
Bursa’da dehşet: Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular | Video

Bursa’da dehşet: Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular | Video

12.03.2025 | 14:40

Bursa’da 18 yaşındaki bir genç husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan lise öğrencisi hastaneye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yakup A.'yı takip eden husumetli arkadaşları yol üzerinde lise öğrencisi genci yakalayıp darp etti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, genç öğrenciyi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yangında ölen anne-kızın, Bolu’ya gidiş yolculuğunun görüntüsü ortaya çıktı: Böyle gittik, dönmemize izin vermediler | Video 00:10
Yangında ölen anne-kızın, Bolu'ya gidiş yolculuğunun görüntüsü ortaya çıktı: "Böyle gittik, dönmemize izin vermediler" | Video 12.03.2025 | 15:27
Kargo şirketi araçlarında özel bölmelerde tabanca ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 17 gözaltı | Video 01:56
Kargo şirketi araçlarında özel bölmelerde tabanca ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 17 gözaltı | Video 12.03.2025 | 15:14
Verdiği onay kodu dünyasını başına yıktı! 242 bin TL hesabından çekildi | Video 04:30
Verdiği onay kodu dünyasını başına yıktı! 242 bin TL hesabından çekildi | Video 12.03.2025 | 14:41
Bursa’da dehşet: Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular | Video 00:39
Bursa’da dehşet: Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular | Video 12.03.2025 | 14:40
Yol verme kavgasında motosikletli şahıs servis minibüsü şoförüne saldırdı | Video 00:48
Yol verme kavgasında motosikletli şahıs servis minibüsü şoförüne saldırdı | Video 12.03.2025 | 14:37
Evden 238 bin liralık altın ve para çalan 70 yıl hükümlü kadın tutuklandı | Video 00:08
Evden 238 bin liralık altın ve para çalan 70 yıl hükümlü kadın tutuklandı | Video 12.03.2025 | 13:52
Gaziantep’te 18 vatandaşı dolandıran 12 şahıs tutuklandı | Video 00:20
Gaziantep'te 18 vatandaşı dolandıran 12 şahıs tutuklandı | Video 12.03.2025 | 13:21
Samsun’da araçta zulalanan uyuşturucu ele geçti: 5 gözaltı | Video 00:41
Samsun'da araçta zulalanan uyuşturucu ele geçti: 5 gözaltı | Video 12.03.2025 | 12:54
Pendik’te horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza | Video 00:35
Pendik'te horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza | Video 12.03.2025 | 12:28
Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan genç kızlar suç makinesi çıktı | Video 00:15
Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan genç kızlar suç makinesi çıktı | Video 12.03.2025 | 12:28
Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşlarının kaza yaptığı motosikleti sakladılar | Video 01:42
Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşlarının kaza yaptığı motosikleti sakladılar | Video 12.03.2025 | 12:28
Otelde dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı! 3 tetikçiyle birlikte tutuklandı | Video 01:34
Otelde dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı! 3 tetikçiyle birlikte tutuklandı | Video 12.03.2025 | 12:19
650 bin Euro dolandırılan yaşlı çift yaşadıklarını anlattı | Video 07:49
650 bin Euro dolandırılan yaşlı çift yaşadıklarını anlattı | Video 12.03.2025 | 12:18
Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video 01:42
Sakarya’da ilginç kaza: Arkadaşları, yaralanan sürücünün motosikletini sakladı! | Video 12.03.2025 | 12:02
Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada | Video 00:56
Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada | Video 12.03.2025 | 11:54
3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 02:32
3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 12.03.2025 | 11:47
Sultanbeyli’de iş yeri yangını: Alevler kontrol altına alındı | Video 03:02
Sultanbeyli’de iş yeri yangını: Alevler kontrol altına alındı | Video 12.03.2025 | 11:44
Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’da konuştu! Ece benden hiçbir şey gizlemezdi | Video 04:09
Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da konuştu! "Ece benden hiçbir şey gizlemezdi" | Video 12.03.2025 | 11:35
4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları şok etti | Video 04:37
4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları şok etti | Video 12.03.2025 | 11:12
Trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı! Pes dedirten anlar kamerada | Video 01:07
Trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı! Pes dedirten anlar kamerada | Video 12.03.2025 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY