Bursa’da dehşet: Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular | Video 12.03.2025 | 14:40 Bursa’da 18 yaşındaki bir genç husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan lise öğrencisi hastaneye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yakup A.'yı takip eden husumetli arkadaşları yol üzerinde lise öğrencisi genci yakalayıp darp etti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, genç öğrenciyi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.