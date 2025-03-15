Bursa’da eşini yakmak isteyen şüpheli kamerada

Bursa'da dini nikahlı eşiyle tartışan adam, yanına aldığı benzin bidonuyla önce eşini sonra kendisini yakmaya kalktı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın, "Bu saatten sonra 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekti.