Bursa’da eşini yakmak isteyen şüpheli kamerada
Bursa'da dini nikahlı eşiyle tartışan adam, yanına aldığı benzin bidonuyla önce eşini sonra kendisini yakmaya kalktı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın, "Bu saatten sonra 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekti.
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