Bursa'da şaşkına çeviren görüntüler! Damadı vinçte sallandırdılar | Video 18.08.2025 | 10:48 Bursa'da düğün öncesi damada görülmemiş işkence kayda alındı. Vinç ile havaya kaldırdıkları damadın altında arkadaşları göbek attı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilginç gelenekler devam ediyor. Düğün evine girmeden damada yapılan türlü türlü işkencelere, bir yenisi daha eklendi. Damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Damat Berhan Uysal zor anlar yaşarken, bu anları asla unutmayacağını söyledi.