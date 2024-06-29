Bursa'da sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video
Bursa'da sürücüler arasında yol verme meselesinden çıkan kavgayı diğer sürücüler ayırdı. Diğer olayda ise, iki grup arasında çıkan kavga, mahalleyi savaş alanına çevirdi.
Diğer bir kavga ise, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında sözlü sataşma, kavgaya dönüştü. İki grubun kavgası mahalleyi savaş alanına çevirirken, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.
Yaşanan olaylar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama | Video 29.06.2024 | 11:25
01:13
Koşarak karşıdan karşıya geçmek isterken minibüs böyle çarptı | Video 29.06.2024 | 11:11
01:17
Bursa'da sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 29.06.2024 | 10:46
00:10
01:08
Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı | Video 29.06.2024 | 10:06
04:27
01:05
Sakarya'da duble yolda zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 28.06.2024 | 16:35
01:00
Silivri'de anız yangını: Yangın yerleşim yerlerine ilerliyor | Video 28.06.2024 | 16:32
07:01
02:01
Poyraz halk plajını vurdu, beklenen ilgiyi görmedi | Video 28.06.2024 | 14:29
01:47
Bursa'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 28.06.2024 | 15:42
00:37
Antalya'da bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 28.06.2024 | 15:10
03:05
Alkollü sürücü emniyet şeridinden giderek 'dur' ihtarına uymadı | Video 28.06.2024 | 14:29
02:28
Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 28.06.2024 | 13:24
01:10
Işıkkent Çetesi’ne operasyon: 10 şüpheli yakalandı | Video 28.06.2024 | 12:46
00:37
Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram skunk ele geçirildi | Video 28.06.2024 | 12:46
03:05
Emlakçı ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdı | Video 28.06.2024 | 12:45
05:22
06:50
01:24
Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 28.06.2024 | 12:32