Video Yaşam Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada
Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada

Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada

04.10.2024 | 14:04

Bursa'da sürücüler arasında yumruklu 'yol verme' kavgası başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında 'yol verme' tartışması kısa sürede büyüdü. Sürücülerden biri aracından inerek tartıştığı sürücüye yumruk attı. Araya diğer sürücülerin girmesiyle taraflar sakinleştirildi.
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