Bursa'da yumruklu 'yol verme' kavgası kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında 'yol verme' tartışması kısa sürede büyüdü. Sürücülerden biri aracından inerek tartıştığı sürücüye yumruk attı. Araya diğer sürücülerin girmesiyle taraflar sakinleştirildi.