Çakarlı Tofaş'ın sürücüsüne ceza yağdı | Video
Çankırı'da Tofaş-Fiat marka otomobiline çakar takan sürücüye trafik polisleri tarafından 140 bin 158 lira ceza kesildi. Sürücü belgesine 30 gün el konulurken araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.
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