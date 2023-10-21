Cam silen genç, kendisini görüntüleyen sürücüyü taciz etti | Video
Adana’da trafikte bir sürücüyü taciz eden cam silen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye taciz anları ise saniye saniye görüntülendi.
SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahse konu görüntüyü ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Cam silen şahsın 19 yaşındaki Umut Y. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yine cam silerken Seyhan ilçesine bağlı Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde yakaladı.
'BİLİNÇLİ YAPMADIM'
Ekipler, cam silen genci 'Hayasızca hareketler yapma' suçundan gözaltına alırken, şahsın kabahatler kanunundan 100'e yakın işlem gördüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde Umut Y., kimseyi taciz etmediğini, hareketleri bilinçli yapmadığını ve bir anlık dalgınlıkla yaptığını söyledi.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'hayasızca hareketler' suçundan adliyeye sevk edilen Umut Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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