Çankırı D100'de 3 araç birbirine girdi: 14 yaralı 08.11.2024 | 13:48 Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda midibüs, hafif ticari araç ve kamyonun çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, D100 karakolu Göynükçukuru köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 18 LE 111 plakalı yolcu taşıyan midibüs, 34 MBP 477 plakalı kamyon ve 34 HZ 2272 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan E.Ö., H.K., S.Y., F.T., İ.T., C.A., B.T., G.Y., A.Y., M.K., C.K., Z.K., F.A. ve E.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılacak. Kaza sebebiyle yolun Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı İstanbul istikametinden sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.