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Çatıdan düşen baba-oğul olayında acı detay...

Çatıdan düşen baba-oğul olayında acı detay..."Babamı, ağabeyimi gördün mü" | Video

20.03.2025 | 14:17

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evin çatısını tamir eden baba ve oğlu, şiddetli rüzgarın savurmasıyla aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. O anlara şahit olan bir vatandaş, küçük oğlunun yanına geldiğini, çatıda babasını ve ağabeyini göremeyince panik yapıp, kendisine, "Babamı, ağabeyimi gördün mü?" diye sorduğunu söyledi.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı tamirat işi yapan Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), tamir için üç katlı bir evin çatısına çıktı. Bu esnada etkili olan şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba Muharrem Barışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Barışık da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba oğulun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AĞABEY BABAMI, AĞABEYİMİ GÖRDÜN MÜ?"
Çatının 40 gün önce yapıldığını belirten görgü tanığı Kadri Baloğlu (70), "Bir iki kere bu çatıda sorun çıktı. Geldiler, tadilat yaptılar, gittiler. Dün saat 16.30'da tekrar geldiler. Çatıyı dübellemeye başlayıp en son arka doğru gittiler. Arkaya gittikten sonra bir gürültü koptu. Çatının uçtuğunu görünce evden dışarı çıktım. Ondan sonra çatının uçtuğu evin yukarısına çıktım oğlu orada içeride, bir oğlu içeride kalmış orada. Bana seslenerek 'Ağabey babamı, ağabeyimi gördün mü? Babamı görmedim' dedi. Ben yukarı çıktım, bu sac yukarıda kalmış. Belki sacların arasına kaldı diye. Bir kat yukarı çıktım, baktım yoklar. Tekrar aşağı koşarak geldim, oradan fırlatmış, burada duvarın dibindeki taş duvara vurmuş. Öylece kalmış ikisi de. Ondan sonra ambulansı aradık, itfaiye aradık. Daha sonra düşen baba ile oğulun yanına doğru gittim. Baktım babası hareketsizdi, çocuğu da bir nefes alıp veriyordu" dedi.

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