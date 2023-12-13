Cinayet zanlısı iki günün ardından teslim oldu
Bursa’nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda işlenen cinayetin şüphelisi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu.
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