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Cinayet zanlısı iki günün ardından teslim oldu

Cinayet zanlısı iki günün ardından teslim oldu

13.12.2023 | 21:51

Bursa’nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda işlenen cinayetin şüphelisi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu.

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