'Çocuklarımızın kafasına ne kadar az bilgi tıkarsak o kadar başarılı olacağına inanıyoruz' 23.08.2024 | 11:19 Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği’nin (TED) gerçekleştirdiği ‘Akreditasyon ve Danışmanlık’ iş birliğinin lansmanı gerçekleşti. Lansman sonrası; Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu ve Eler Eğitim Vakfı (ELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin'den SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İş birliği ile eğitim kurumlarına danışmanlık verecek olan TED, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Eler Eğitim Vakfı (ELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, TED ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, sadece öğrencilere sundukları eğitim kalitesini artırmakla kalmayıp, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacağını belirtti.