'Çocuklarımızın kafasına ne kadar az bilgi tıkarsak o kadar başarılı olacağına inanıyoruz'
Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği’nin (TED) gerçekleştirdiği ‘Akreditasyon ve Danışmanlık’ iş birliğinin lansmanı gerçekleşti. Lansman sonrası; Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu ve Eler Eğitim Vakfı (ELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin'den SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
00:55
01:07
00:16
04:58
Aksaray'da hamile mimara bıçaklı saldırı! Şantiye sahibi dehşeti yaşattı 23.08.2024 | 10:55
01:25
Kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 23.08.2024 | 10:47
01:26
Pendik'te iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video 23.08.2024 | 10:43
01:06
00:28
Van'da kontrolden çıkan kamyın uçurumun kenarında son anda durdu: 2 yaralı 23.08.2024 | 10:06
00:40
Bursa'da bekçileri görünce tabancayı kaldırıma atan şahıs yakalandı 23.08.2024 | 10:11
01:01
İzmir'de iş yerine çöken şehir eşkıyalarına operasyon: 6 tutuklama | Video 23.08.2024 | 10:05
06:07
03:52
Bolu'daki orman yangınını hasar gören alan böyle görüntülendi | Video 23.08.2024 | 09:43
00:09
Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı | Video 23.08.2024 | 09:43
00:59
İstanbul’da kuyumcuya silahlı saldırı kamerada | Video 23.08.2024 | 09:01
00:17
5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu 23.08.2024 | 09:22
03:15
Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: "Canımızı zor kurtardık" | Video 23.08.2024 | 08:59
00:45
Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı | Video 23.08.2024 | 08:59
01:04
İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira… 23.08.2024 | 09:04
02:19
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video 23.08.2024 | 08:44