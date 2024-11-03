Video Yaşam Çorum'da şiddetli patlama! Sokak savaş alanına döndü | Video
Çorum'da şiddetli patlama! Sokak savaş alanına döndü | Video

Çorum'da şiddetli patlama! Sokak savaş alanına döndü | Video

03.11.2024 | 14:51

Çorum’da Fatih Caddesi'nde bir apartmanda patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen şiddetli patlamada binanın 2 ve 3. katları büyük hasar aldı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

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