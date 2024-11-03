Çorum'da şiddetli patlama! Sokak savaş alanına döndü | Video

Çorum’da Fatih Caddesi'nde bir apartmanda patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen şiddetli patlamada binanın 2 ve 3. katları büyük hasar aldı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi.