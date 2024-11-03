Çorum'daki patlama anı ve panik anları kamerada | Video

Çorum'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde bulunan binanın 3'üncü katındaki bir evde, doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Patlama anı ve sonrasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.