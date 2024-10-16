Video Yaşam Dağ yerinden oynadı! Deprem anı kamerada | Video
Dağ yerinden oynadı! Deprem anı kamerada | Video

Dağ yerinden oynadı! Deprem anı kamerada | Video

16.10.2024 | 14:39

Malatya merkezli 6 ili vuran depremin üssü Kale ilçesinde deprem anına ait görüntüde dağdan kayaların aşağı savrulduğu görüldü.

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