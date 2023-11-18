Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı | Video
Ankara’da özel halk otobüsü şoförü, kalabalık bir grup tarafından darp edilen genci otobüsüne bindirerek kurtardı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"15 KİŞİ, BİR KİŞİYİ DÖVÜYORDU"
Olayla ilgili konuşan Fevzi Bolatbaş, "Otobüsle seyir halindeydim. Gençlerin kavga ettiğini gördüm. 15 kişi, bir kişiyi dövüyordu. Vicdanım el vermedi. Otobüsü sağa çektim. Dayak yiyen gençte otobüse doğru koşuyordu. Hemen içeriye alıp gittim. İki tarafı da tanımıyorum. Kendisini iki durak sonra indirdim. Daha önce hiç görmemiştim. Hangi şoför görse aynı şeyi yapardı. İlk gördüğümde içim acıdı, darp edilen genç etrafta koşuşturuyordu. Kafası kanıyordu. Sağlık ekiplerini arayalım dedik, 'Bir şeyim yok' dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:08
Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı | Video 18.11.2023 | 10:58
02:56
Genç adamı sokak ortasında öldürmüşlerdi detaylar ortaya çıktı | Video 18.11.2023 | 10:58
00:49
Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü | Video 18.11.2023 | 10:51
00:27
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 85 kişi tutuklandı | Video 18.11.2023 | 10:11
01:18
00:33
Mersin Limanı'nda büyük operasyon: 54 kilogram kokain ele geçirildi | Video 18.11.2023 | 09:42
02:32
Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video 18.11.2023 | 09:39
04:17
Tatvan'da köyler beyaza büründü | Video 18.11.2023 | 09:02
00:54
Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı | Video 18.11.2023 | 08:48
02:17
İstanbul'da beklenen yağış başladı | Video 18.11.2023 | 08:48
01:45
Hakkâri'nin yüksek kesimleri beyaza büründü | Video 18.11.2023 | 08:48
33:36
01:08
Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı | Viddeo 17.11.2023 | 17:03
00:47
Küçükçekmece'deki doğalgaz patlaması kamerada | Video 17.11.2023 | 16:09
00:16
Cam imalathanesindeki kamyonet alev alev yandı | Video 17.11.2023 | 16:38
02:31
Lunaparkta korkutan kaza! Dev araç böyle devrildi | Video 17.11.2023 | 16:09
01:28
02:03
İzmir'de 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı | Video 17.11.2023 | 15:43
00:23
00:31
Amasya'da atık karton yüklü pikap alev alev yandı | Video 17.11.2023 | 15:32