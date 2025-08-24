Video Yaşam Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video

Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video

24.08.2025 | 09:34

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bulunanHonaz Dağında dün öğleden sonra çıkan yangına ekipler tarafından gece boyunca karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerleyince büyük panik yaşandı. Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de takviye orman ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makinaları, arazöz ve yüzlerce personelle karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla yangın kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle büyük endişeye neden olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 06:45
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 24.08.2025 | 09:34
Diyarbakır’da Saint George Kilisesi’nin hamam olarak kullanılmadığını ispatlayan kitabe ortaya çıktı | Video 06:06
Diyarbakır'da Saint George Kilisesi'nin hamam olarak kullanılmadığını ispatlayan kitabe ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 09:34
Hakkari’de tırın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:38
Hakkari'de tırın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 24.08.2025 | 08:47
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 02:57
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 24.08.2025 | 08:47
Denizli’de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video 04:59
Denizli’de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video 24.08.2025 | 08:47
Denizli’de orman yangını 04:46
Denizli'de orman yangını 23.08.2025 | 17:11
Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video 00:20
Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video 23.08.2025 | 14:57
İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video 00:54
İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video 23.08.2025 | 14:53
Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video 01:57
Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video 23.08.2025 | 13:49
Kocaeli’de orman yangını! Alevler evlere de sıçradı | Video 03:45
Kocaeli'de orman yangını! Alevler evlere de sıçradı | Video 23.08.2025 | 13:18
Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video 00:24
Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video 23.08.2025 | 12:13
Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:56
Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.08.2025 | 11:40
Palandöken Kayak Merkezi’nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video 04:43
Palandöken Kayak Merkezi'nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video 23.08.2025 | 11:10
Van semalarında görünen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 03:31
Van semalarında görünen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 23.08.2025 | 10:47
Bahçelievler’de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL’lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video 01:59
Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL'lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video 23.08.2025 | 10:32
Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01:28
Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 23.08.2025 | 09:46
Düğün aracından para almak için metrelerce koştu, kaputa böyle atladı | Video 00:45
Düğün aracından para almak için metrelerce koştu, kaputa böyle atladı | Video 23.08.2025 | 09:46
Fatih’te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 00:35
Fatih'te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 22.08.2025 | 16:52
Bursa’da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 01:07
Bursa'da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 22.08.2025 | 16:51
Çekmeköy’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 02:46
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 22.08.2025 | 16:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY